Путин поблагодарил держащих оборону от пандемии врачей

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Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам поблагодарил врачей, которые держат оборону от наступающей пандемии коронавируса.

По словам главы государства, в то время, когда в стране объявлены нерабочие дни, весь персонал медицинских учреждений продолжает напряженно трудиться.

«Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни», — отметил президент.

Он выразил уверенность, что все россияне присоединятся к его словам благодарности в адрес медиков.

На данный момент в стране зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом, 30 человек умерли, 235 вылечились.

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