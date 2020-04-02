Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию по коронавирусу
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Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что пока в Москве все еще не удается переломить ситуацию по коронавирусной инфекцией.
Он сообщил, что в разных регионах и их отдельных муниципалитетах ситуация с COVID-19 складывается «по-разному».
«Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается», — сказал Путин.
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