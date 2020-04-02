Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию по коронавирусу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/585/13033585/putin-pic905-895x505-44486.jpg">

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что пока в Москве все еще не удается переломить ситуацию по коронавирусной инфекцией.

Он сообщил, что в разных регионах и их отдельных муниципалитетах ситуация с COVID-19 складывается «по-разному».

«Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается», — сказал Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

— Путин поблагодарил граждан за соблюдение режима самоизоляции

— Путин начал второе обращение к гражданам России