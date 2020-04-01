Путин подписал закон о тюремном сроке за фейки с тяжелыми последствиями

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Президент России Владимир Путин утвердил поправки в УК РФ, которые предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Об этом сообщает ТАСС.

За публичное распространение ложной общественно значимой информации под видом достоверных данных, которое повлекло по неосторожности вред здоровью человека, вводится наказание в виде штрафа от 700 тыс. до 1,5 млн руб. либо лишения свободы до 3 лет.

Если распространение фейков повлекло смерть человека или другие тяжкие последствия, штраф может составить до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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