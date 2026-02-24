Штат Мэриленд подал в суд на администрацию Трампа

Генеральный прокурор штата Мэриленд Энтони Браун подал иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за строительства федерального центра содержания под стражей нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Иск оспаривает приобретение министерством внутренней безопасности (МВБ) и Иммиграционной службой (ICE) склада для переоборудования его в центр содержания иммигрантов под стражей. Утверждается, что сделка обошлась в $102,4 млн из федеральных налоговых поступлений.

По словам прокурора, покупка склада является частью более широких усилий по созданию инфраструктуры для массового содержания под стражей по всей стране.

До этого власти США приказали сотрудникам ICE не вступать в контакт с провокаторами во время мигрантских рейдов в штате Миннесота на фоне массовых протестов. Новые инструкции предусматривают, что сотрудники должны преследовать исключительно тех мигрантов, у которых есть уголовные обвинения или судимости.

В конце января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США могут начать депортировать нелегалов через Аргентину.