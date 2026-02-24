Мужчина ворвался в квартиру женщины с топором и сделал ей массаж ног

В США мужчина с топором ворвался в квартиру женщины ради массажа

В Солт-Лейк-Сити 34-летний мужчина среди ночи ворвался в квартиру пожилой женщины с топором, заявив, что наблюдал за ней последние полгода и хочет пригласить на свидание. Об этом сообщает Fox13.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Женщина проснулась, чтобы выпустить собаку, и оставила входную дверь слегка приоткрытой. Выйдя из ванной, она обнаружила в квартире незнакомца с топором в руках. Он сказал, что любовался ею издалека несколько месяцев и наконец решился.

Затем гость зашел в ванную, принял душ и сделал американке массаж ног. Прибывшие полицейские застали его без рубашки лежащим на кровати потерпевшей.

Злоумышленник признался, что увидел открытую дверь и решил, что это его шанс, американец арестован арестовали по подозрению в краже со взломом, угрозах и незаконном хранении оружия. Он находится под стражей без права внесения залога.

Ранее россиянин с ножом ломился в чужие квартиры, пытаясь найти свою жену.