Названа сумма военной помощи, переданной Украине Европой с начала СВО

Полянский: страны НАТО передали Украине военной помощи на €126 млрд с начала СВО
Global Look Press

Страны Запада передали Украине прямой военной помощи на €126 млрд с февраля 2022 года. Об этом заявил постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По его словам, ни для кого не секрет, что сегодня против Российской Федерации воюет вся военно-промышленная машина стран-членов НАТО.

Соответствующее заявление Полянский сделал в ходе круглого стола «В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности», проходящего в Вене.

23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложил вето на решения Европейского союза о принятии 20-го пакета антироссийских санкций и о выделении €90 млрд Украине.

Глава евродипломатии Евросоюза Кая Каллас отметила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли утвердить план финансирования Украины на €90 млрд из-за вето Венгрии.

Ранее Евросоюз продлил санкции против России еще на год.
 
