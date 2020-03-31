Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажке под Красноярском
В пятиэтажном жилом доме под Красноярском произошел взрыв бытового газа. По некоторым данным, есть один погибший, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Уточняется, что взрыв произошел в пятиэтажке в городе Зеленогорск под Красноярском на улице Мира. Эпицентр взрыва располагается на третьем этаже.
Как рассказал источник, взрыв спровоцировал пожар. В настоящее время огнем охвачены несколько квартир, а также уже обрушилась одна из стен.
«Погиб как минимум один человек», — добавил источник.
На данный момент проводится эвакуация жителей и выясняются детали случившегося.
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