Ракова: режим самоизоляции в Москве введен из-за невыполнения рекомендаций

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Причиной введения режима самоизоляции в Москве стало невыполнение жителями города рекомендаций по снижению контактов с другими людьми, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Меры по противодействию распространению коронавируса нового типа были ужесточены из-за непонимания со стороны людей, которые не хотели менять привычный образ жизни, отметила Ракова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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