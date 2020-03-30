Почти 200 туристов из РФ застряли на Сейшельских островах
Почти 200 туристов из России застряли на Сейшельских островах из-за приостановки авиасообщения на фоне коронавирсной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
Отмечается, что с 18 марта Сейшельские острова на две недели закрыли въезд на территорию страны гражданам всех европейских стран, в том числе России.
Известно, что в настоящее время в стране находится 193 россиянина. По данным РСТ, они ждут вылета уже практически неделю. Авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ), самолет которой находился на Сейшелах, 24 марта отказалась выводить россиян.
По данным Росавиации, 1 апреля должен состоятся вывоз 157 российских туристов авиакомпанией «Россия» с Сейшельских островов, но вопроса еще не решен.
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