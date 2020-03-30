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Число зараженных коронавирусом в России возросло до 1836. Об этом сообщает оперативный штаб.

За последние сутки зарегистрировано 302 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 35 регионах страны, из них 212 случаев — в Москве.

При этом число выписанных пациентов увеличилось до 66 человек.

По данным оперштаба, девять пациентов с коронавирусом погибли в стране.

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