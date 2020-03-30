Число зараженных коронавирусом в России возросло до 1836
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Число зараженных коронавирусом в России возросло до 1836. Об этом сообщает оперативный штаб.
За последние сутки зарегистрировано 302 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 35 регионах страны, из них 212 случаев — в Москве.
При этом число выписанных пациентов увеличилось до 66 человек.
По данным оперштаба, девять пациентов с коронавирусом погибли в стране.
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