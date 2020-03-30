Весенняя погода вернется в Москву к 1 апреля
Температура воздуха вновь начнет расти в Москве, начиная со среды, 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«Уже в среду будет 3-5 градусов тепла. И каждый день температура будет наращиваться на несколько градусов», — сообщил он.
Ранее МЧС объявило на территории Подмосковья и Москвы на 30 и 31 марта «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и порывистого ветра.
Во вторник, 31 марта, будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, мокрый снег, гололедица, ветер также сильный с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура будет в пределах 0°C – +2°C.
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