Весенняя погода вернется в Москву к 1 апреля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/835/12963835/RIAN_6152899.HR-pic905-895x505-75143.jpg">

Температура воздуха вновь начнет расти в Москве, начиная со среды, 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Уже в среду будет 3-5 градусов тепла. И каждый день температура будет наращиваться на несколько градусов», — сообщил он.

Ранее МЧС объявило на территории Подмосковья и Москвы на 30 и 31 марта «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и порывистого ветра.

Во вторник, 31 марта, будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, мокрый снег, гололедица, ветер также сильный с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура будет в пределах 0°C – +2°C.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Желтый» уровень опасности погоды из‑за ветра объявили в Московском регионе на 30–31 марта

— В Москве в понедельник ожидается до -1°С

— Метеоролог оценил влияние климата на распространение COVID-19