Украинка на коленях извинилась перед односельчанами за распространение коронавируса

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Жительница украинского села Коленковцы (Черновицкая область) в видеосообщении извинилась перед своими односельчанами за распространение среди них коронавирусной инфекции. Соответствующий ролик размещен в YouTube.

Как сообщает портал «Обозреватель», женщина после возвращения из Италии не стала самоизолироваться, а напротив, участвовала в общественных мероприятиях и митингах. В итоге COVID-19 заразились ее дети и внуки, глава села, 14 ее односельчан также находятся в больнице.

«Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась, вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения», – заявила жительница села, стоя на коленях.

Она также добавила, что в такой ситуации никто из ее семьи не может выйти в магазин за продуктами, которых у них почти нет. В конце ролика она пообещала больше не ездить в Италию.

По последним данным министерства здравоохранения Украины, в стране выявлено 475 случаев заражения коронавирусом, десять человек скончались, шесть человек выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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