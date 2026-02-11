Москвичей предупредили об опасной погоде до конца недели

Гидрометцентр предупредил о мокром снеге и скользких дорогах в столичном регионе

С 12 по 15 февраля в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности, следует из прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО) на сайте Гидрометцентра России.

На протяжении суток с 09:00 12 февраля в регионе ожидается мокрый снег, местами — сильный. В отдельных районах он может налипнуть на провода, создав угрозу их обрыва. На дорогах будет скользко, предупредили в Гидрометцентре.

С утра 13 февраля до позднего вечера воскресенья, 15 февраля, погодная опасность связана с «гололедно-изморозевым отложением» — гололедицей.

При этом в выходные ожидается оттепель с дневной температурой воздуха на 4-5°С выше климатической нормы, из-за чего вместо снега пойдет дождь. Возможен и так называемый ледяной дождь, из-за которого на проводах и деревьях образуется тонкая корка льда.

Ко Дню всех влюбленных (14 февраля) ожидается потепление до +1°С или даже больше.

