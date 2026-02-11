Размер шрифта
У арахиса выявили два важных полезных свойства

Nutrients: арахис улучшает качество сна и самочувствие после пробуждения
Dream79/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Колледжа Урсинус (США) выяснили, что регулярное употребление арахиса и других орехов может улучшать качество сна и самочувствие после пробуждения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В пилотном исследовании участвовали студенты, которые на протяжении нескольких недель вели дневники питания и ежедневно оценивали качество своего сна. Анализ показал: в те дни, когда в рационе присутствовали орехи, питание в целом было более сбалансированным. Участники получали больше растительного белка, клетчатки и микроэлементов, а утреннее самочувствие чаще оценивали как хорошее. Сон после таких дней субъективно воспринимался как более глубокий и восстанавливающий.

Помимо наблюдения за студентами, авторы проанализировали данные клинических исследований с участием взрослых. В ряде работ особенно часто упоминались грецкие орехи: их употребление связывали с более быстрым засыпанием и повышением уровня мелатонина. Этот гормон регулирует циркадные ритмы, то есть внутренние биологические часы организма. Именно мелатонин помогает телу «переключаться» в режим сна.

При этом эффект зависел от вида орехов, их количества и времени употребления. Ученые отмечают, что речь идет прежде всего о связи, а не о прямой причине и следствии: орехи могут быть частью в целом более здорового рациона, который и способствует улучшению сна. Тем не менее, авторы подчеркивают, что орехи нельзя рассматривать как средство от бессонницы.

Ранее врач назвал продукты, которые провоцируют стресс во время сна.
 
