Стало известно, что большинство британцев рассчитывают на уход Стармера в отставку

Большинство граждан Великобритании считают, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер должен покинуть свой пост на фоне скандала, связанного с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу издания Politico.

«Согласно опросу, 52% британцев заявили, что премьер-министр должен уйти в отставку, а 19% сказали, что он должен остаться на своем посту, но его советники должны уйти в отставку», — говорится в материале.

Согласно результатам исследования, 47% респондентов заявили, что высшее руководство страны должно быть переформировано не только из-за скандала вокруг назначения бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона и его связи с Эпштейном.

По данным издания, даже среди поддерживающих лейбористскую партию четверть (23%) считает, что Стармер должен уйти в отставку. Среди них почти треть (32%) - ожидает ухода его советников.

Отмечается, что 64% против 21% опрошенных считают, что действующий премьер был осведомлен о связях Мандельсона с Эпштейном. Кроме того, 57% респондентов утратили доверие к руководству Британии после этого скандала, еще 41% голосующих за лейбористов испытывают аналогичные чувства к лидерам партии.

В опросе, который проходил с 6 по 9 февраля, приняли участие 2042 совершеннолетних жителя Соединенного Королевства. Погрешность выборки составила два процентных пункта, уточнили в Politico.

8 февраля сообщалось, что глава аппарата британского премьера Морган Максуини подал в отставку. Решение было принято на фоне скандала с назначением друга Эпштейна послом Великобритании в США.

В заявлении об уходе чиновник назвал назначение Питера Мандельсона ошибочным и взял на себя ответственность за него. По мнению политического обозревателя Бет Ригби, уходом в отставку Максуини предпринял попытку «спасти премьер-министра».

Ранее Стармер отказался покидать пост премьера Британии из-за файлов Эпштейна.