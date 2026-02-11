Размер шрифта
На Тайване ученикам школы нужно пройти скалодром, чтобы получить аттестат

Выпускникам школы на Тайване нужно пройти скалодром, чтобы получить аттестат
На Тайване выпускникам средней школы нужно пройти скалодром, чтобы получить аттестат, пишет Oddity Central.

Средняя школа Ersui High School известна тем, что располагает самым высоким скалодромом на территории учебного заведения на Тайване. Здесь занятия по скалолазанию включены в обязательную программу: учащиеся проходят шесть тренировок в неделю.

Для получения аттестата выпускники должны продемонстрировать способность подняться по 15-метровой скальной стене, сопоставимой по высоте с пятиэтажным зданием. По словам представителей школы, требование направлено не только на развитие физической подготовки, но и на формирование концентрации, координации и умения преодолевать страх.

Несмотря на сложность испытания, большинство учеников воспринимают его позитивно. Многие проявляют интерес к скалолазанию за пределами школьной программы, а некоторые продолжают тренировки вместе с родителями в свободное время.

Ранее школьники в Китае взломали сейф с помощью мела.
 
