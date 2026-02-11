В Кремле прокомментировали запрет РФ и КНР работать с венесуэльской нефтью

Песков о запрете РФ и КНР работать с венесуэльской нефтью: будем обсуждать с США

Россия будет использовать каналы коммуникации с США для решения ситуации с запретом России и Китаю работать с венесуэльской нефтью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Достаточно новое решение. Безусловно, будем использовать каналы коммуникации с американцами», — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что у России есть инвестиции в Венесуэле, долгосрочные проекты, а также «заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность».

Это повод для обсуждения этой ситуации с американцами, добавил представитель Кремля.

Ночью американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало несколько лицензий, которые разрешают определенные операции с венесуэльской нефтью. Один из документов запрещает любые транзакции, в которых участвуют лица, находящиеся в России, Иране, КНДР или на Кубе, а также организации, которыми эти лица владеют или управляют.

Ранее Лавров заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы.