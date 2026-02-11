Стало известно, что сейчас происходит с экс-супругом Эми Уайнхаус: «Не знает о кончине»

Daily Mail: экс‑супруг Эми Уайнхаус может не знать о кончине матери своих детей

Мать экс‑супруга Эми Уайнхаус Блейка Филдер‑Сивила заявила, что ее сын, вероятно, до сих пор не знает о кончине Сары Аспин, матери их общих детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Жоржетт Филдер‑Сивил, мать Блейка, призналась, что известие о кончине Аспин ее «абсолютно опустошило». Она предположила, что женщина «не справилась со своими демонами».

«Это трагедия! Настоящая трагедия! Но, думаю, Блейк не знает», — добавила она.

Daily Mail подчеркивает, что предположения Жоржетт, вероятно, основаны на том, что ее сын страдает от многолетней наркозависимости. В 2012 году он пережил передозировку после того, как обнаружил сообщения от Уайнхаус, отправленные незадолго до ее кончины.

Сейчас 43‑летний мужчина живет в крошечной съемной квартире в ветхом доме с граффити в районе Хедингли (Лидс, Англия). По словам соседей, район считается проблемным из‑за распространения наркотиков, однако сам Филдер‑Сивил ведет себя сдержанно и «не создает проблем».

Блейк Филдер‑Сивил состоял в отношениях с певицей Эми Уайнхаус с 2005 года. Их отношения и последующий развод в 2009 году вдохновили артистку на создание хитов «You Know I'm No Good» и «Back to Black».

Еще во время романа с Уайнхаус Блейк познакомился с Сарой Аспин в реабилитационном центре. В этих отношениях родились двое детей: сын Джек и дочь Лола‑Роуз (2011 и 2013 года рождения). Дети были отданы в приемные семьи вскоре после расставания пары в 2018 году.

47‑летняя Сара Аспин не стало утром 7 февраля по неизвестной причине в своем доме в Лидсе.

Ранее появились подробности последнего дня жизни Курта Кобейна.