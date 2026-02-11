Размер шрифта
В России рассказали, когда пройдет референдум по Донбассу

Депутат Чепа: Зеленский к лету может провести выборы и референдум по Донбассу
Александр Кряжев/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский может объявит 24 февраля о проведении президентских выборов и референдума по вопросу о статусе Донбасса, однако сами выборы на Украине после соответствующего объявления могут пройти только в мае или июне. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что как минимум понадобится месяца три. Если он действительно объявит 24 февраля, то выборы могут состояться в лучшем случае в мае, в июне», — отметил парламентарий.

Как напомнил Чепа, администрация президента США Дональда Трампа оказывала «большое давление» на Зеленского по вопросу о статусе Донбасса и, как следствие, мирного урегулирования конфликта.

Депутат добавил, что, с его точки зрения, мирное соглашение между Россией и Украиной «будет продолжать готовиться», в то время как вопрос о территориях будет выведен в отдельный референдум.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

При этом, как вскоре стало известно, в окружении Зеленского опровергли заявления газеты Financial Times о скором объявлении выборов.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее США и Украина обсудили прекращение конфликта через референдум весной 2026 года.
 
