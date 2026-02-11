Размер шрифта
В Совфеде предупредили о масштабных фальсификациях на референдуме и выборах на Украине

Сенатор Джабаров: без фальсификаций Зеленский не выиграет на выборах
Romina Amato/Reuters

В случае, если президент Украины Владимир Зеленский объявит о подготовке к выборам и референдуму по мирному урегулированию, то вряд ли эти голосования будут честными и прозрачными. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Я не уверен, что Зеленский будет проводить голосования честно, потому что в таком случае он со сто процентной вероятностью проиграет. Мы знаем, какие потери понесла Украина в ходе спецоперации, народ Украины также об этом знает и это отнюдь не способствует популярности Зеленского. Я не думаю, что народ захочет и дальше видеть во главе своего государства комика и неонациста», — сказал сенатор.

Он напомнил, что многие опросы общественного мнения неоднократно в последнее время показывали, что Зеленский сильно потерял в поддержке населения.

«Скорее всего, фальсификации будут и в рамках референдума по мирному соглашению. Многие жители Украины уже настолько устали от военных действий, что будут голосовать за скорейшее мирное урегулирование, но властям в Киеве это не подходит, так что опять прибегнут к фальсификациям», — уверен Джабаров.

Фальсифицировать итоги обоих голосований будет очень легко еще и потому, что наблюдателями скорее всего выступят представители дружественных Киеву европейских стран, отметил сенатор.

Президент Украины планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией. По информации газеты Financial Times, к такому решению украинский лидер пришел в результате давления со стороны США. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

Ранее бывший премьер Украины назвал абсурдом референдум о статусе Донбасса.
 
