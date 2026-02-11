В Кремле отреагировали на визит Вэнса в Ереван и Баку

Песков отметил, что Москва не видит угрозы в визитах Вэнса в Ереван и Баку

В Кремле ответили на визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, суверенные государства имеют право выстраивать взаимодействие с другими странами.

«Это суверенные государства, которые имеют право выстраивать взаимодействие с другими странами», — отметил он, отвечая на вопрос об опасениях России в связи с контактами США с другими странами.

9 февраля Вэнс прибыл в Армению, где по итогам переговоров с премьер-министром страны Николом Пашиняном был заключен договор на поставку Еревану военных беспилотников.

Тогда Пашинян отметил существенный прогресс в сфере военного и оборонительного сотрудничества между странами.

10 февраля Вэнс с супругой прибыли с официальным визитом в Баку, где вице-президент США провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В итоге было принято решение о развитии транспортных проектов «Средний коридор» и «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Ранее сообщалось, что США предоставят Азербайджану технику для защиты территориальных вод.