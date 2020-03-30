Медведев: Россия справится с последствиями пандемии коронавируса

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Россия справится с трудностями, которые вызвала пандемия коронавируса и падение цен на нефть. Об этом он заявил в своем обращении к нации, которое было выложено в его Instagram.

По его словам, последствиями, спровоцированные пандемией, станут экономические трудности, успешным опытом преодоления которых обладает Россия.

«Совсем недавно, в 2014-2015 году мы прошли через похожий сценарий – резкое падение цен на энергоносители и введение санкций. Однако справились с этой проблемой, развили многие отрасли в рамках политики импортозамещения, да и просто стали сильнее», — сказал Медведев.

Он выразил уверенность, что у России так же достойно получиться выйти из нынешней ситуации, но часть решений при этом «придется корректировать исходя из текущего положения дел».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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