Киевский суд арестовал экс-главу МИД, подозреваемого в убийстве

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Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

По версии правоохранителей, 22 февраля в доме Кожары было обнаружено тело Старицкого с огнестрельным ранением, полученным из наградного пистолета подозреваемого. Подозреваемый заверил суд, что Старицкий совершил суицид.

Леонид Кожара возглавлял Министерство иностранных дел Украины с 2012 по 2014 год.

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