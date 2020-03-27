ЕГЭ-2020 предложили провести в августе из-за распространения коронавируса

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В Госдуме предлагают перенести основной период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август вместо июня, а приемную кампанию в вузы продлить на осень из-за распространения COVID-19. Данную инициативу направил вице-премьеру Татьяне Голиковой зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает РИА «Новости».

«Просим Вас рассмотреть предложение о переносе основного этапа Единого государственного экзамена на август 2020 года, с соответствующей корректировкой сроков федеральной кампании по поступлению в вузы и набору абитуриентов из выпускников школ», — говорится в тексте документа.

По словам Чернышова, такая мера необходима по причине низкого качества дистанционного образования в российских школах. Он заявил, что большинству школьников нужно больше часов на подготовку к экзаменам, без переноса сроков ЕГЭ данная ситуация ударит по успеваемости учеников.

«Наша система оказалась не готова к массовому переходу на дистанционное образование, из-за чего многие уроки свелись просто к конспектированию учебных параграфов. Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам», — заявил Чернышов.

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