Коронавирусом в США заражены свыше 75 тысяч человек

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В США положительный результат анализов на заражение новым типом коронавируса COVID19 получили более 75 тысяч человек. Об этом сообщается РИА «Новости» со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

Общее число инфицированных составило 75 233 человека.

При этом жертвами заболевания, по данным на 21.00 мск, стали 1070 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.