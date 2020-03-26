ФСБ задержала боевика, участвовавшего в нападении псковских десантников

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Федеральная служба безопасности задержала во Владимирской области очередного участника террористической атаки на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ России.

«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Башаева Майрбека 1983 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания. Он задержан во Владимирской области», — сообщили в ФСБ.

Ему грозят обвинения по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») Уголовного кодекса России. В настоящее время решается вопрос об его аресте. Розыск других участников нападения продолжается.

В феврале 2000 года военнослужащие 104-го гвардейского парашютного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в течение двух суток отражали атаки чеченских террористов численностью более 2,5 тыс. человек под предводительством Эмира Хаттаба и Шамиля Басаева в районе села Улус-Керт («высота 776»). Из 90 бойцов в живых осталось только шесть.