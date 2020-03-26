Главный инфекционист США заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием

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Главный инфекционный врач Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что коронавирус в будущем может стать сезонным заболеванием, передает РИА «Новости».

По мнению Фаучи, коронавирус набирает обороны в странах южного полушария, где только приближается зимний сезон.

Он отметил, что если там будет значительная вспышка, то северное полушарие неизбежно должно быть готово ко второму циклу распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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