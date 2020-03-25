Гребенщиков призвал людей старше 60 лет не выходить из дома

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Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором призвал всех людей старше 60 лет оставаться в своих домах.

«Используйте это время по назначению: оставайтесь дома, не общайтесь ни с кем, попробуйте заглянуть внутрь себя и понять, зачем мир с нами это делает. Я вас уверяю, это совсем не скучно», — обратился Гребенщиков в аудитории социальной сети.

По его словам, человечество на фоне эпидемии коронавируса внезапно оказалось «в новом мире, у которого свои законы». Он также призвал остальных людей заботиться о пожилых людях и ограничить контакты детей с пенсионерами.

«Заразиться легко, а пути назад нет», — добавил артист.

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