Тело младенца нашли в мусорном баке в Липецке

В Липецке следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, тело новорожденного ребенка было обнаружено в контейнере для сбора мусора на проспекте Мира. Инцидент произошел 25 марта.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты аппарата регионального СКР. Для выяснения причины смерти младенца назначена судебно–медицинская экспертиза.

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