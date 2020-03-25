Тело младенца нашли в мусорном баке в Липецке
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В Липецке следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
По данным следствия, тело новорожденного ребенка было обнаружено в контейнере для сбора мусора на проспекте Мира. Инцидент произошел 25 марта.
На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты аппарата регионального СКР. Для выяснения причины смерти младенца назначена судебно–медицинская экспертиза.
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