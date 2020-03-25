Тело младенца нашли в мусорном баке в Липецке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/799/12735799/RIAN_5981628.HR-pic905-895x505-88108.jpg">

В Липецке следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, тело новорожденного ребенка было обнаружено в контейнере для сбора мусора на проспекте Мира. Инцидент произошел 25 марта.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты аппарата регионального СКР. Для выяснения причины смерти младенца назначена судебно–медицинская экспертиза.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тело младенца в пакете нашли возле реки Енисей

— В Саранске нашли тело младенца около школы