Самолет с 500 гражданами России и стран СНГ вылетел из Марокко
Самолет авиакомпании Azur Air, на борту которого находятся почти 500 граждан России и стран СНГ, вылетел из международного аэропорта марокканского города Касабланка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Рабате.
«Самолет летит напрямую в Россию, приземлится в аэропорту Внуково», — рассказали в диппредставительстве.
Эвакуация россиян происходит на фоне распространения в мире коронавируса, во избежание распространения которого страны ограничивают въезд и выезд иностранных граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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