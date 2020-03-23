Клишас опроверг сообщения о переносе голосования по Конституции на лето из-за коронавируса

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Андрей Клишас заявил, что планов о переносе голосования по поправкам к Конституции на июнь нет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сенатора, если не будет резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса, голосование состоится, как и запланировано, 22 апреля.

Так Клишас прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения и переносе голосования по поправкам к Конституции на июнь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает факта переноса дня голосования в связи с пандемией коронавируса, отметив, что на первом плане будет жизнь и здоровье граждан.

Изменения в Конституции предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий верхней палаты парламента. Возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. Кроме того, поправка, предложенная Валентиной Терешковой, дает возможность Путину участвовать в выборах на пост президента в 2024 году.

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