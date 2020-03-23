Более 45 тысяч прибывших из-за границы москвичей обратились на горячую линию по COVID-19

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Более 45 тысяч жителей Москвы, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, обратились на «горячую линию» департамента здравоохранения, передает РИА «Новости».

Всего на специальную «горячую линию» по разным вопросам обратились уже более 120 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, среди обратившихся 20 тысяч человек оставили заявки на получение больничных листов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России, по последним данным, 367 заболевших.

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