На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 63

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На Украине за сутки число заразившихся увеличилось на 16, достигнув 63, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в стране коронавирус подозревается еще у 645 человек.

Власти Украины ввели карантин с 12 марта по 3 апреля: закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия и ограничено движение на общественном транспорте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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