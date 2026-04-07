Swarovski зарегистрировала в России товарный знак

Компания Swarovski зарегистрировала в России одноименный товарный знак
Австрийская компания Swarovski зарегистрировала одноименный товарный знак в России. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка на регистрацию знака была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна компанией «Сваровски Актиенгезелльшафт». Товарный знак зарегистрирован по пяти классам (№ 09, 14, 21, 28 и 35) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают в том числе очки, аксессуары, наручные часы, елочные украшения и услуги по розничной торговле.

Компания «Сваровски Актиенгезелльшафт» подала заявку на регистрацию товарного знака 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна. Знак был зарегистрирован сразу по пяти классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 09, 14, 21, 28 и 35. Они включают очки, аксессуары, наручные часы, елочные украшения, а также услуги по розничной торговле.

Swarovski закрыл свои магазины и приостановил онлайн-продажу своей продукции на территории РФ в марте 2022 года. В июне 2023 года компания полностью ушла с российского рынка. Swarovski занимается производством бижутерии из хрусталя.

Ранее Starbucks потерял товарный знак в России.

 
