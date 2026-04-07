Легенда «Спартака» восхитился матчем с «Локомотивом»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» заявил, что гордится игрой красно-белых. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я впервые за долгое время увидел тот «Спартак», который хотел видеть, но только во втором тайме. Я получил большое удовольствие, потому что они хотели выиграть, они рвали на футбольном поле» — заявил Ловчев.

Встреча, которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 41 очко.

