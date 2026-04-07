Дмитриев раскрыл планы глобалистов по созданию «воук-союза» с гендерной диктатурой

Дмитриев: глобалисты продвигают идею создания леволиберального «воук-союза»
Сторонники глобализации стремятся сформировать леволиберальный альянс с навязываемой повесткой. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал публикацию канадской ежедневной газеты The Globe and Mail с результатами нового опроса, в котором большинство канадцев проголосовали за присоединение их страны к ЕС.

«Глобалисты продвигают идею глобалистского левого либерального «воук-союза», — написал Дмитриев.

Воукизм (англ. woke culture, woke) — это современное идеологическое течение, возникшее в США в 2010-х годах. Сторонники воукизма характеризуются обостренным вниманием к расовым предрассудкам, любым формам дискриминации, социально-экономическому неравенству, сексизму, ущемлению прав меньшинств и требуют резкого осуждения и преследования подобных проявлений.

До этого издание Politico писало, что Канада теоретически может вступить в Евросоюз, однако такой исход все же остается маловероятным. При этом отмечается, что Канада ближе к европейским ценностям, органам власти и политике, чем многие из текущих стран-кандидатов.

Ранее глава евродипломатии Каллас допустила присоединение Канады к ЕС.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

