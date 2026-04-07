Милонов раскритиковал идею сократить сроки обучения в школе

Депутат Милонов: система образования в России должна быть консервативна
В России не следует сокращать сроки обучения в школе до 10 лет, поскольку эксперименты в системе образования крайне нежелательны. Об этом в разговоре с радио Sputnik заявил зампред комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По мнению депутата, система образования в России должна быть очень консервативна.

«Изменения, особенно экспериментальные изменения в системе образования, крайне нежелательны, потому что мы производим эксперименты и какие-то трансформации над детьми, которые именно сейчас уже это образование получают. Имеем ли мы право на эксперимент, на ошибку», — подчеркнул он.

Милонов считает, что интенсификация образования не должна идти по экстенсивной технологии.

По словам парламентария, восемь уроков в день недопустимы. Необходимо отказаться от попыток вместить 11 классов обучения в 10 лет, сосредоточившись на другой проблеме — повсеместном репетиторстве.

Депутат добавил, что любые подобные эксперименты начнут затрагивать интересы конкретных детей, из-за чего будут болезненно восприниматься гражданами. Следует придерживаться 11-летней системы образования и обратить внимание на то, что сейчас для подготовки к экзаменам детям необходима платная помощь репетиторов.

Ранее стали известны затраты россиян на домашнее обучение детей.

 
