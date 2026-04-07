Россия и Мьянма обсудили пресечение вербовки россиян в мошеннические кол-центры

Россия и Мьянма ведут совместную работу по предотвращению вовлечения россиян в деятельность транснациональных преступных группировок на территории республики. Об этом сообщило в официальном Telegram-канале посольство РФ в Янгоне.

В российской дипмиссии уточнили, что в марте в Мьянме состоялась рабочая встреча представителей посольства РФ, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Сил полиции республики, в ходе которой стороны обсудили координацию действий «на случай возникновения ситуаций, требующих оперативного реагирования».

Российское посольство в Банкоке ранее сообщило о том, что освобожденную в Мьянме из мошеннического кол-центра россиянку передали дипломатам России в Таиланде для репатриации.

В октябре другую россиянку, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом кол-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму, где она должна была «разводить» людей на деньги.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из России, заманивающего в рабство жителей СНГ.