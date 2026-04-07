В МВД предупредили о мошеннических ссылках со всплывающим окном

МВД: мошенники могут маскировать вредоносное ПО в ссылках на всплывающие окна

Мошенники стараются замаскировать вредоносное программное обеспечение (ПО), направляемое пользователям, один из способов — ссылки на всплывающее окно. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

«Один из актуальных способов — использование не файла, а ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер», — говорится в сообщении.

Взаимодействие с подобными окнами может привести ваше устройство к заражению вредоносным ПО, подчеркнули в ведомстве.

Там призвали быть осторожными и относиться к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы.

До этого сообщалось, что мошенники начали рассылать дачникам фальшивые уведомления, в которых сообщается о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической рассылке от Минцифры.