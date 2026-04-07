«Помогите»: таксист с пистолетом напал на петербурженку и попал на видео

В Санкт-Петербурге таксист с пистолетом напал на семью. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Семейная поездка для жителей Петербурга началась с неприятного инцидента. Таксист перегородил выезд, а затем угрожал семье страйкобольным пистолетом. Был ли мужчина под чем-то — неизвестно. Но вел себя он крайне странно, женщине даже пришлось звать на помощь через открытое окно», – говорится в публикации.

По данным канала, инцидент произошел на улице Ильюшина. На размещенных в сети кадрах слышно, как женщина кричит: «Помогите». При этом перед автомобилем, в котором она находится, стоит мужчина.

