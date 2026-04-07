Стало известно, кто может сменить «опального» Сырского на посту главкома ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский, который уже около двух месяцев не может добиться аудиенции украинского лидера Владимира Зеленского для доклада о ситуации на фронте, скорее всего, находится «в опале». На его место может претендовать основатель националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрей Билецкий. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нардеп Спиридон Килинкаров.

«Сейчас ничего хорошего на фронте [для ВСУ] не происходит, поэтому я не удивлен тому, что он [Зеленский] мало интересуется тем, что там на самом деле происходит, потому что его главная, ключевая задача, это все-таки вопросы политического характера, и он активно продвигает идею о том, что мы не уйдем с остатков территории Донбасса. При этом он же напрягает Сырского в отношении того, чтобы он максимально долго удерживал эти территории, очередную фортецию придумал», — отметил бывший украинский парламентарий.

С точки зрения Килинкарова, Сырский практически сразу после своего назначения главнокомандующим ВСУ «попал в опалу», поскольку власти Украины вменяли ему все поражения украинской армии на фронте. При этом сам Сырский понимал свое положение и сознательно согласился на такую должность, считает экс-нардеп.

«Он понимал, что его основной функционал – это быть громоотводом для Зеленского. Сырский главнокомандующий, Зеленский – верховный главнокомандующий. Поэтому Сырский понимал, какая роль ему отведена на этой должности, он с пониманием всего этого пошел, на это назначение», — сказал Килинкаров.

Как указал бывший депутат Рады, нельзя исключать, что Сырского сместят из-за «опалы», а на его место привод командир нацистского формирования «Азов» Андрей Билецкий.

«Опять же, это назначение или кадровая политика, она никак не связана с желанием изменить ситуацию на поле боя. Очевидно, ситуацию на поле боя изменить нельзя. Это исключительно политический вопрос. Зеленский таким образом пытается разделить ответственность за возможные поражения», — считает Килинкаров.

6 апреля в российских силовых структурах сообщили, что Сырский около двух месяцев не может добиться аудиенции Владимира Зеленского. Отмечается, что это связано с утратой интереса главой киевского режима к событиям на фронте.

