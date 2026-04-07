Суд оштрафовал поставщика за просроченные батончики на рейсе из Благовещенска

Поставщика оштрафовали за просроченные на год батончики на рейсе из Благовещенска

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал АО «Аэромар-ДВ» на 100 тысяч рублей за поставку на рейс Благовещенск – Южно-Сахалинск просроченных злаковых батончиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Уточняется, что АО «Аэромар-ДВ» является поставщиком бортового питания для авиакомпании «Россия». Нарушение выявлено после жалобы пассажирки в транспортную прокуратуру Санкт-Петербурга от 11 октября 2025 года.

По результатам проведенной прокуратурой проверки выяснилось, что «Аэромар-ДВ«поставила на рейс «России» злаковые батончики, срок годности которых истек еще в июле 2024 года. В связи с этим ведомство обратилось в Арбитражный суд Амурской области с просьбой привлечь к ответственности поставщика питания, который признал его виновным «в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43. КоАП РФ».

