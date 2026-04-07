В Подмосковье благоустроят более 70 парков и набережных в 2026 году

В Московской области в 2026 году благоустроят 72 общественные зоны

В 2026 году в Московской области благоустроят 72 общественных объекта, в числе которых парки, набережные и скверы. Планируется создать современные зоны отдыха, где можно будет прогуливаться и заниматься спортом. Об этом сообщает 360.

В этом году власти планируют обновить 14 парков, 15 пешеходных зон и площадей, 13 лесопарков, 10 набережных и 12 скверов. Эти изменения затронут более 2,4 миллиона человек.

Заместитель председателя правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что уже к маю в Лобне будет обновлен «Рубеж обороны Москвы». В этом знаковом месте воссоздадут первоначальный облик площади с постаментом и зениткой.

Помимо этого, к началу следующего месяца на проспекте Победы в Ступине ожидается открытие сухого фонтана. В Коломне к этому времени новый облик получит сквер «Блюдечко», где обновят смотровую площадку на Бобренев монастырь.

В Подмосковье также планируется благоустроить 56 малых общественных пространств и заменить 358 детских площадок.

