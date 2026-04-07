На Украине испугались возможного удара «Орешника»

На Украине считают, что ВС РФ в скором времени нанесут удар «Орешником»

Российские войска в ближайшее время могут нанести по Украине удар с применением ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщил украинский Telegram-канал Insider UA.

В материале говорится, что Вооруженные силы РФ якобы готовят атаку с использованием «Орешника» на несколько населенных пунктов на Украине. Речь идет о Киеве, Львове и Староконстантинове.

«Наиболее вероятно, что их («Орешник». — «Газета.Ru») используют во время следующего массированного ракетного удара или сразу после него», — утверждают авторы публикации.

По их словам, ракеты для «Орешника» уже находятся на полигонах и готовы к использованию.

В конце февраля украинский лидер Владимир Зеленский призвал НАТО рассматривать ракетный комплекс «Орешник» как «легитимную цель». Он также предупредил, что Украина будет воспринимать эту установку на территории Белоруссии как угрозу.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток «лезть» в республику. В противном случае «Орешник» может «бахнуть», отметил глава государства.

Ранее в РФ рассказали о бессилии Запада перед «Орешником».