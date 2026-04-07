Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

На Украине испугались возможного удара «Орешника»

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские войска в ближайшее время могут нанести по Украине удар с применением ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщил украинский Telegram-канал Insider UA.

В материале говорится, что Вооруженные силы РФ якобы готовят атаку с использованием «Орешника» на несколько населенных пунктов на Украине. Речь идет о Киеве, Львове и Староконстантинове.

«Наиболее вероятно, что их («Орешник». — «Газета.Ru») используют во время следующего массированного ракетного удара или сразу после него», — утверждают авторы публикации.

По их словам, ракеты для «Орешника» уже находятся на полигонах и готовы к использованию.

В конце февраля украинский лидер Владимир Зеленский призвал НАТО рассматривать ракетный комплекс «Орешник» как «легитимную цель». Он также предупредил, что Украина будет воспринимать эту установку на территории Белоруссии как угрозу.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток «лезть» в республику. В противном случае «Орешник» может «бахнуть», отметил глава государства.

Ранее в РФ рассказали о бессилии Запада перед «Орешником».

 
Теперь вы знаете
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
