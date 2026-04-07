Раненная школьником учительница из Прикамья была победительницей конкурса «Учитель года»

Mash: учительница из Добрянки была победительницей конкурса «Учитель года --2018»

Учительница русского языка и литературы из Добрянки Пермского края была победительницей конкурса «Учитель года – 2018». Об этом сообщает Mash.

Олеся Петровна Багута проработала в школе почти 30 лет и пользовалась уважением со стороны учеников.

«Мне как учитель и как педагог она очень нравится. Притягивает энергией и обсуждает то, что нам интересно. Может посмеяться, пошутить», — говорила об Олесе Петровне одна из бывших учениц.

Сама учительница после победы в конкурсе признавалась, что важнее ей было получить оценку своей работы от учащихся.

7 апреля девятиклассник напал на учительницу русского языка и литературы в школе №5 в Добрянке. Инцидент произошел на крыльце образовательного учреждения, ученик нанес преподавателю ножевые ранения. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшую спасти не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, сейчас они устанавливают его мотивы. По данным ТАСС, юноша имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. Mash пишет, что школьник был недоволен тем, что из-за неуспеваемости его не допустили к ОГЭ. Одноклассники нападавшего жаловались на его странное поведение. Как написал Telegram-канал Baza, подросток мог биться головой об стену и угрожать сверстникам.

Ранее пожилую охранницу осудили за проникновение в школу подростка с топором.