Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Пермском крае переквалифицировали дело о покушении на учительницу

СК: покушение на учительницу в Добрянке переквалифицировали в дело об убийстве
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Следователи переквалифицировали уголовное дело о покушении, возбужденное после нападения школьника на учительницу в Пермском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

«Дело переквалифицировали, сейчас статья об «Убийстве», часть 1», — рассказали в ведомстве.

7 апреля ученик девятого класса напал на учительницу русского языка и литературы на крыльце школы №5 в Добрянке в Пермском крае. Подросток нанес преподавателю ножевые ранения, женщину увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Позднее губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что пострадавшую спасти не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов задержали юношу, в данный момент устанавливаются мотивы его действий. Как пишет ТАСС, девятиклассник имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. Одноклассники подростка жаловались на его странное поведение. Telegram-канал Baza уточнил, что школьник позволял себе угрожать сверстникам и мог на людях начать биться головой об стену.

Ранее во всех образовательных учреждениях Пермского края усилили меры безопасности.

 
Теперь вы знаете
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!