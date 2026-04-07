В Пермском крае переквалифицировали дело о покушении на учительницу

СК: покушение на учительницу в Добрянке переквалифицировали в дело об убийстве

Следователи переквалифицировали уголовное дело о покушении, возбужденное после нападения школьника на учительницу в Пермском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

«Дело переквалифицировали, сейчас статья об «Убийстве», часть 1», — рассказали в ведомстве.

7 апреля ученик девятого класса напал на учительницу русского языка и литературы на крыльце школы №5 в Добрянке в Пермском крае. Подросток нанес преподавателю ножевые ранения, женщину увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Позднее губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что пострадавшую спасти не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов задержали юношу, в данный момент устанавливаются мотивы его действий. Как пишет ТАСС, девятиклассник имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. Одноклассники подростка жаловались на его странное поведение. Telegram-канал Baza уточнил, что школьник позволял себе угрожать сверстникам и мог на людях начать биться головой об стену.

Ранее во всех образовательных учреждениях Пермского края усилили меры безопасности.