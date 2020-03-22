Узбекистан закрывает границу с 23 марта из-за коронавируса

Власти Узбекистана закрывают границы с 23 марта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

Отмечается, что границы будут закрыты для всех граждан, кроме выезжающих из Узбекистана граждан других стран.

На данный момент в Узбекистане зафиксированы 42 случая заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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