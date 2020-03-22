Число заразившихся коронавирусом в Армении возросло до 190
Число заразившихся коронавирусом в Армении достигло 190. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.
Так, за сутки коронавирусом заразились 30 человек. Уточняется, что два человека вылечились, случаев смерти от инфекции нет.
Ранее сообщалось о 160 выявленных случаях коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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