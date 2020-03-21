Украинцам запретят пользоваться общественным транспортом в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с понедельника, 23 марта, вводится ограничение на использование общественного транспорта в городе, сообщает телеканал «112 Украина».

В частности, многим гражданам запретят пользоваться общественным транспортом. На нем смогут передвигаться исключительно пассажиры, направляющиеся на работу на предприятия, которые «обеспечивают критически важные сферы жизни».

«Это — медицинские работники, спасатели, правоохранители, работники сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках», — пояснил Кличко.

Такие меры вводятся в связи с коронавирусом. Всего инфекцией нового типа заразилось на Украине уже 29 человек, при этом трое заболевших умерли.

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