Число жертв коронавируса в мире увеличилось более чем на тысячу за сутки
За минувшие стуки в мире зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, более чем тысяча инфицированных скончались, сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Шесть стран подтвердили первые случаи заражения коронавирусом, отмечается в отчете. Уточняется, что точное число зараженных за минувшие сутки увеличилось на 24 247 человек, скончались 1061 человек.
Таким образом, общее число зараженных в мире достигло 234 073 человека, за все время пандемии 9840 человек умерли после заражения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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