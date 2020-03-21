Число жертв коронавируса в мире увеличилось более чем на тысячу за сутки

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За минувшие стуки в мире зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, более чем тысяча инфицированных скончались, сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Шесть стран подтвердили первые случаи заражения коронавирусом, отмечается в отчете. Уточняется, что точное число зараженных за минувшие сутки увеличилось на 24 247 человек, скончались 1061 человек.

Таким образом, общее число зараженных в мире достигло 234 073 человека, за все время пандемии 9840 человек умерли после заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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